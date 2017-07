"Itsme is een verhaal van gemiste kansen"

Dat ik het een verhaal van gemiste kansen vind, die lancering van Itsme. Dat was mijn antwoord toen hij vroeg wat ik er van vond. Hij zuchtte, schudde lichtjes met het hoofd, keek wat vragend op en vroeg wat ik bedoelde. "Ja, die opstartproblemen zijn een spijtige zaak, maar dat is opgelost ondertussen", gaf hij zelf nog een voorzet. Maar ik kopte een andere bal in. Dat ik het ook een gemiste kans vind dat de eID nog niet gebruikt kan worden om de mobiele identiteitskaart op je smartphone te activeren. Dat je alleen maar via een partnerende grootbank kan passeren. Hij leek even te knikken en had duidelijk al een antwoord klaar. Maar ik had nog een penalty te trappen.

Waarom niet zorgen dat van bij de lancering die ene wél vaak gebruikte eID-toepassing meteen ook via je mobiele identiteit toegankelijk is? Iedere belastingplichtige burger worstelt op dit ogenblik om zijn of haar jaarlijkse aangifte via Tax-on-Web in te dienen: toch een gemiste kans om voor Itsme meteen één praktisch, breed inzetbare toepassing naar voor te schuiven? De smartphone als authenticatiemiddel voor je personenbelasting: geen kaartlezer meer nodig. Hij knikte niet, maar de grijns in zijn kaken en mondhoeken verraadde meer. Eén vragende blik van mij was voldoende.

"Wel, het was eigenlijk altijd al de bedoeling om dit aan te bieden meteen van bij de lancering van Itsme, maar de timing liet het uiteindelijk niet meer toe", biechtte hij op.

Nu, verzachtende omstandigheden zijn er wel. De datastromen en -uitwisselingen meteen van bij de aanvang grondig vastleggen en beheren en de privacy voor de burger garanderen: dat zijn beslissingsprocessen waarvoor je maar beter de nodige tijd uittrekt. Dat de Privacycommissie er wat langer over deed om finale goedkeuring te geven, is gezien de beperkte middelen van de commissie ook geen schande. Het wetgevend kader bestaat ook pas sinds midden januari toen de ministerraad het wetsontwerp goedkeurde om innovatieve identificatiemiddelen toe te laten voor het inloggen op overheidswebsites en waarbij de overheid niet diegene is die zélf alle mobiele identificatietools ontwikkelt.

Aan de andere kant: het is wel al een jaar geleden dat de vier grote banken en drie mobiele operatoren uit het Belgian Mobile Wallet consortium aankondigden dat ze het geweer van schouder veranderden en onder de vlag Belgian Mobile ID een veilige oplossing voor mobiele identificatie gingen uitwerken. Eerder tekende dat consortium de Sixdots-applicatie rond mobiele betalingen uit: een project dat flopte en in 2015 stopgezet werd.

Dus toch vooral: het is en blijft een gemiste kans voor de overheid. In deze tijden, waarin de customer journey en experience nooit zo belangrijk waren, kon onze overheid aan alle burgers tonen dat ze snel werk maakt van een digitale strategie. Of beter: werk maakt van een snelle, efficiënte uitvoering van de al langer vastgelegde strategie. Nu belandt het project vooralsnog in de bodemloze kast met onvolledig opgeleverde it-projecten omdat de deadline niet werd gehaald. En dat is vooral jammer omdat het initiatief beter verdient.

Itsme is een verdienstelijke poging van privé-partners met kennis van zaken om een antwoord te bieden op de Amerikaanse hegemonie van de Facebooks en Googles van deze wereld. Ik kan alleen maar hopen dat er snel goeie nieuwe toepassingen en gebruiksmogelijkheden het licht zien, zodat Itsme de broodnodige schaal bereikt die het nodig heeft om relevant te worden en te blijven. De eerste reacties vanuit bedrijvenkant zijn alvast bemoedigend. Hij wiens naam ik maar beter niet vermeld, is er alvast van overtuigd dat die nieuwe toepassingen er héél snel aan komen. Ik hoop het oprecht met hem, dat het deze keer anders loopt dan met de eID die ook ons uniform inlogmiddel ging worden. Want goeie ideeën mogen dan wel ontzettend waardevol zijn, het is toch de efficiënte uitvoering ervan die de sleutel tot succes biedt.