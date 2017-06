Japans-Amerikaans consortium wint strijd om chipafdeling Toshiba

Volgens een officiële verklaring van Toshiba streven de partijen ernaar om eind juni een definitieve deal te sluiten. Ingewijden lieten eerder aan persbureau Bloomberg weten dat het consortium 2,1 biljoen yen wil betalen, oftewel bijna 17 miljard euro.

Dat geld heeft Toshiba nodig om het hoofd boven water te houden, na het faillissement van haar nucleaire dochterbedrijf Westinghouse.

Daarom had de Japanse technologiereus op 1 april haar chipafdeling afgesplitst en in de uitverkoop gezet. Er waren veel geïnteresseerden, onder meer een consortium van Dell, Apple en Foxconn. Ook opslagfabrikant Western Digital, dat al de helft van de chipafdeling in handen had, aasde op een volledige overname. Toen bleek dat Western Digital met haar bod achter het net zou vissen, spande het een rechtszaak aan om de verkoop ervan alsnog proberen tegen te houden.

Chiptechnologie blijft in Japanse handen

Tot gisteren was, naast het consortium, enkel nog Broadcom in de running. De Amerikaanse chipmaker zou zelfs 2,2 biljoen yen hebben geboden. Maar Toshiba meldt dat ze het bod van Bain Capital over de gehele linie het beste vindt, ook wat betreft de kans van slagen.

Het was al langer bekend dat Toshiba liefst wilde dat de intellectuele eigendom rond de chiptechnologie in Japanse handen bleef. Dat het Amerikaanse investeringsbedrijf Bain samenwerkt met door de Japanse overheid gesteunde fondsen, gaf dan ook de doorslag.