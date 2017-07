Jawbone 'dood door overinvestering'

Na achttien jaar geeft Jawbone er de brui aan, dat melt techsite The Information, en het nieuws werd door Reuters bevestigt. De maker van wearables zat in dezelfde markt als de iets populairder Fitbit en andere 'health trackers', waaronder die van Samsung (het vroegere Withings). Het bedrijf was wel een van de eersten in de markt en werd lang gezien als een pionier.

Op die manier kon het kapitaal ophalen bij grote bedrijven als Sequoia, Andreessen Horowitz en Kleiner Perkins Caufield & Buyers. In 2014 werd de waarde ervan nog geraamd op 3,2 miljard dollar. Het faillissement is volgens onderzoekbedrijf CB Insights het tweede grootste faling van een 'venture-backed' onderneming. De eerste plaats staat op naam van het zonne-energiebedrijf Solyndra, dat in 2011 bankroet ging.

Wat is er dan misgegaan? Simpel gezegd: het product van het bedrijfje uit San Francisco sloeg gewoon niet aan. Het kon de markt niet veroveren en die markt is bovendien ondertussen al redelijk over zijn hoogtepunt heen. De verschillende bandjes van Jawbone, waaronder de UP fitnesstrackers, werden geplaagd door fabricagefouten en het bedrijf moest zelfs klanten terugbetalen. Het lijkt een kwestie van slecht management, dat niet werd bijgestuurd omdat er toch genoeg geld was.

Daarnaast bevond het bedrijf zich in een bijzonder krappe markt. Jawbone voerde jarenlang een bitse strijd uit met concurrent Fitbit, en spande meerdere rechtszaken aan tegen zijn concurrent over mogelijk gestolen bedrijfsgeheimen. Het einde zat er dan ook al een tijdje aan te komen.

Zelfs miljoenen dollars aan investeringen helpen niet als niemand je product koopt. Volgens analysten waarmee nieuwsbureau Reuters sprak, had het bedrijfje het zelfs beter kunnen doen als het minder geld had opgehaald en zijn waardering laag had gehouden. "Ze persen maar kapitaal in deze bedrijven," vertelt Sramana Mitra, tech entrepeneur en consultant aan het persbureau. "Ik verwacht nog meer bedrijven die ten onder gaan aan overinvestering." Hoewel kapitaalsrondes een belangrijke component zijn van de techindustrie, blijkt het niet voor elk bedrijfje even goed uit te pakken. Het is echter zeldzaam dat een bedrijf dat zoveel geld ophaalde als Jawbone, uiteindelijk failliet gaat.

Het einde van de wearables?

Jawbone bestaat sinds 1999 en maakte oorspronkelijk Bluetooth headsets en speakers, tot het in 2011 het roer omgooide richting fitness trackers. In zijn geschiedenis spendeerde het meer dan 500 miljoen dollar aan kapitaal, en ging het nog eens 400 miljoen in het rood. Het wist uiteindelijk maar vijf procent van de wearablesmarkt in handen te krijgen. Het bedrijf probeerde zichzelf in 2016 nog te verkopen, maar wist geen overnemer te vinden.

Het is meteen al de tweede grote 'wearables' naam die er de brui aan geeft. Pionier Pebble werd eind vorig jaar nog overgenomen door Fitbit, die de producten vervolgens op professionele wijze de nek omdraaide. Maar zelfs als het alleen overblijft, gaat Fitbit nog moeilijke tijden tegemoet. De wearablesmarkt is al een tijdje aan het krimpen, en nicheproducenten als Fitbit hebben stevig last van de concurrentie. Wie een simpele tracker wilt, kan bij Chinese techgiganten als Xiaomi voor een 25 euro een bandje kopen. Aan de 'high end' van de markt zijn er dan weer de smart watches van bedrijven als LG en Apple, die veel meer leveren dan wat Fitbit kan, voor een paar tientallen euro's meer.