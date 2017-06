JBC test digitaal pashok

De broek die je hebt meegenomen naar het pashokje blijkt net niet jouw maat te zijn of je had dat bloesje graag even in een andere kleur gepast: herkenbaar voor iedereen. Bij de JBC-winkels in Merksem en Lochristi kun je voortaan de hulp inschakelen van het Pienter Pashok. In dit testproject worden paskamers uitgerust met een interactief scherm, waarop je bijvoorbeeld een andere kleur of maat kan selecteren. Met één druk op het scherm worden de shopmedewerkers op de hoogte gebracht en brengen ze het gevraagde kledingstuk of komen ze jou persoonlijk begeleiden.

Machine learning

Het interactief scherm kan je ook extra inspiratie geven op basis van je klantenprofiel. Achter die persoonlijke aanbevelingen zit machine learning die ontwikkeld werd door de start-up Froomle, een spin-off van de Universiteit Antwerpen.

Deze aanbevelingen op maat van elke individuele klant worden sinds kort ook toegepast in de webshop van JBC. In de toekomst zullen ze bovendien geïntegreerd worden in haar andere kanalen zoals de app, e-mails en de in-store kiosken.

Digitale transformatie

Het pilootproject kadert in de digitale transformatie van de kledingketen. "Wij onderzoeken continu hoe digitale hulpmiddelen kunnen helpen om onze klanten een zo aangenaam mogelijke winkelervaring te bieden en zo ook onze winkelmedewerkers extra te ondersteunen in de uitvoering van hun job", aldus Jo Braeckman, Group ICT Manager bij JBC. "De feedback van klanten en medewerkers tijdens deze testperiode zal bepalen of de interactieve paskamers in alle Belgische JBC-winkels zullen worden ingevoerd."

Dat JBC graag innoveert, bewees de Belgische kledingretailer eerder al met de introductie van RFID-technologie om voorraadbeheer te stroomlijnen, de lancering van de eerste interactieve reclamespot en de in-store kiosken, waar klanten een kledingstuk dat niet meer beschikbaar is in de winkel alsnog kunnen bestellen.