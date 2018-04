Je kan nu een oogje in het zeil houden als je huisdier meereist met het vliegtuig

Het softwarebedrijf Unisys stelt een nieuwe monitor-app voor die het welzijn van huisdieren meet die in een kennel reizen in de vrachtruimte van een vliegtuig. 'Digi-Pet' laat baasjes via het internet op hun tablet of smartphone live-beelden bekijken van hun dier. Dankzij de microfoon van hun toestel en de luidsprekers in de kennel van het dier, kunnen ze ook rechtstreeks communiceren.

"We zijn erg gehecht aan onze huisdieren, en het kan een heel stresserende ervaring zijn om van hen gescheiden te worden tijdens een vliegreis", zegt Venkatesh Pazhvanur, Senior Industry Director of Freight Solutions bij Unisys. "Grote huisdieren moeten altijd in de vrachtruimte reizen, of ze nu begeleid worden of niet. Unisys Digi-Pet maakt gebruik van IoT-sensoren om baasjes op de hoogte te houden van de status van hun huisdier."

Parameters controleren

Dankzij de sensors die in de kennel van de dieren werden geplaatst, kan de app in real-time data tonen over onder andere de temperatuur, de hoeveelheid zuurstof, de vibratie en het beschikbare licht. Overschrijdt een parameter de toegestane waarden, dan worden zowel het baasje als het vliegtuigpersoneel meteen verwittigd.

De nieuwe toepassing maakt deel uit van een pakket aan logistieke software waarvan bepaalde vliegtuigmaatschappijen gebruik kunnen maken. Volgens Unisys kan de dienst ook gebruikt worden voor bredere toepassingen zoals het vervoer van paarden, of bevruchte eieren die in een gecontroleerde omgeving moeten worden vervoerd.