Je kan nu jouw eigen stem instellen op Waze

Met behulp van de Waze stemrecorder kan je de gps-commando's laten uitspreken door je eigen stem (of die van je partner). Dat doe je door in de instellingen van de app naar 'Geluid en Stem' te gaan en een vijftigtal zinnetjes in te spreken, gaande van 'neem de eerste afslag' tot 'je bent gearriveerd'. Commando's die niet worden ingesproken, krijgen de gewone stem van de app mee. Waze drukt haar gebruikers op het hart duidelijk te spreken. De gemaakte opnamen zijn voorlopig niet te delen met andere gebruikers.