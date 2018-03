Je kan nu tweets bewaren met de nieuwe bladwijzerfunctie

De levensduur van een tweet is heel kort. Van zodra je een bericht leuk vindt, of retweet, is dat na enkele uren alweer vergeten. Nieuwe content maakt plaats, tenzij je gebruik maakt van third-party-toepassingen waarmee je zelf berichten kan bewaren. Twitter heeft zo'n feature nu rechtsreeks in haar app voor Android en iOS gebouwd.

Als je de 'deel'-knop gebruikt krijg je een nieuwe optie te zien: 'Voeg Tweet aan Bladwijzers toe'. Vervolgens verschijnt de post in het 'bladwijzermenu' dat je met een rechtse veeg vanuit de zijbalk kan openen. Je bladwijzers zijn in de eerste plaats privé. Als je je bewaarde content wil delen met je contacten kan je dat nog altijd via de 'deel'-knop.

Wanorde

Volgens Twitter ging het om een veelgevraagde functie, maar toch blijft de implementatie vrij beperkt. Alle tweets verschijnen in chronologische volgorde onder elkaar, en er is geen zoekfunctie of 'label-systeem' waarmee je je bladwijzers op orde houdt.

Daarnaast is de functie enkel nog maar te bespeuren in de app. Je vindt dus geen opgeslagen tweets terug via de website. Het sociale netwerk heeft nog niet gezegd wanneer de feature ook voor desktop-gebruikers toegankelijk zal zijn.