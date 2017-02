Jimmy Iovine: "Apple Music biedt wél video aan, maar is geen concurrent van Netflix"

In een interview met Variety zegt de oud-producer dat hij in Apple Music een 'cultureel ijkpunt' ziet waarbij muziek en video samenkomen. Sinds vorig jaar richt Apple zich dus binnen het platform naast muziek ook op beeld De eerste serieuze poging daarbij was de door producer en rapper Dr. Dre geproduceerde serie "Vital Signs". Later werd het populaire "Carpool Karaoke" - een YouTube-hit van late night talkshowhost James Corden - gekocht voor een eigen reeks.

"Als ik lees dat mensen ons een concurrent van Netflix noemen, kan ik alleen maar met mijn hoofd schudden. Het is Apple Music. Dat onze dienst naast audio toevallig ook video bevat heeft niets te maken met wat Netflix doet", aldus Iovine.

Iovine, wiens functieomschrijving bij Apple simpelweg 'Jimmy' is, zegt daar niet huiverig voor te zijn. Veel oud-collega's van hem vinden het een slechte ontwikkeling dat streamingdiensten concurreren met unieke content, maar Iovine haalt voor die geluiden zijn schouders op. "We zijn maar aan het experimenteren. We hebben een paar exclusives gemaakt en we doen er vast nog wel een paar meer. Als wij vinden dat iets goed voelt, dan doen we het gewoon.''

Apple Music groeit

Voor Apple loopt dat concept nu prima, want sinds de start zijn er vijf albums die exclusief bij Apple Music debuteerden naar de eerste plek in de charts geschoten. Apple Music verdubbelde het aantal abonnees in 2016 bovendien van 10 tot 20 miljoen. Daarbij loopt het nog flink achter op Spotify (meer dan 40 miljoen), maar het groeit wel een pak sneller. Dat is naast de exclusieve deals die het bedrijf met grote artiesten - als Drake, Taylor Swift en Frank Ocean - maakt te danken aan het feit dat Apple Music standaard op nieuwe iPhones geïnstalleerd staat. Hierdoor heeft het een voordeel op de concurrentie, waarbij de apps actief opgezocht moeten worden.