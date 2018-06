John McAfee wil president worden

John McAfee, de oprichter van het McAfee securitybedrijf, heeft er al een interessant parcours opzitten. Hij begon ooit als pionier in de antivirus software, maar trok na de verkoop van zijn bedrijf naar Belize, een land dat hij weer ontvluchtte nadat de politie hem ervan verdacht zijn buurman dood te hebben geschoten. Die McAfee vult zijn dagen nu met tweeten over cryptomunten en ICO's, een job waarmee hij, zo geeft hij zelf aan, tot 100.000 dollar per tweet verdient.

Het is ook in dat licht dat we waarschijnlijk zijn nieuwe plan moeten bekijken om op de komen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. McAfee kondigde zijn kandidatuur zondag aan. "Ik geloof dat dit de beste manier is om de cryptogemeenschap te ondersteunen, door het ultieme campagneplatform voor ons aan te bieden," zo schrijft hij op Twitter.

Hij kwam al eens eerder op als presidentskandidaat, in 2016, het jaar waarin Donald Trump verkozen werd. McAfee kwam toen op voor de Libertarische Partij maar moest in de voorrondes uiteindelijk de duimen leggen voor een andere kandidaat. Als hij gevraagd wordt, zo zegt hij, zal hij opnieuw voor de Libertarische Partij opkomen, anders komt hij wel met zijn eigen partij. De man blijft wel bescheiden over zijn kansen. "Ik denk niet dat ik ga winnen," zo schrijft hij. We moeten het dus vooral als een publiciteitsstunt voor crypto zien.

Don't think that I have a chance of winning. I do not. But what truly changes America is not the president, but the process of creating one. If my following is sufficient I get to stand the world's largest stage and talk to the everyone, as I did last time, to tell the truth. — John McAfee (@officialmcafee) June 4, 2018

Duidelijk is alvast dat McAfee, ondertussen een zeventiger, de stunts nog niet verleerd is. Eind mei kondigde hij ook al een 'papieren cryptomunt' aan, de McAfee Redemption Unit, een systeem dat hij zelf omschrijft als zijnde "gelinkt aan blockchain, inwisselbaar en verzamelbaar".