Jonge bitcoin-miljonair wil uw boodschap de ruimte insturen

Veertig jaar geleden werd, samen met de Voyager-missie, een gouden grammofoonplaat de ruimte ingestuurd. Die bevatte 'een opname van de mensheid' , bedoeld als boodschap voor potentieel buitenaards leven. De fragmenten werden zorgvuldig geselecteerd door een NASA-commissie, voorgezeten door de befaamde astronoom Carl Sagan. Daarop typische geluiden van hoe het leven op onze planeet anno 1977 eraan toeging, muziek uit verschillende culturen en aardse boodschappen in 55 verschillende talen, waaronder ook eentje in het Nederlands ('hartelijke groeten aan iedereen').

Vier jaar geleden verliet de Voyager ons zonnestelsel. Niets dat ooit door mensenhanden vervaardigd werd, bevindt zich nu zo ver weg. De kans dat de gouden plaat ooit in de figuurlijke handen van buitenaardse wezens terecht komen lijkt echter verwaarloosbaar klein. Ze is dan ook vooral van symbolisch belang.

'De mensheid van zijn beste kant tonen'

Nu, veertig jaar na 'The Golden Record', gaat NASA een nieuwe boodschap van de mensheid de ruimte insturen. Het project, Da Vinci, is een initiatief van Erik Finman. Deze 18-jarige schoolverlater werd miljonair door te investeren in bitcoin (zie kaderstuk).

Vandaag heeft hij een website gelanceerd waarop iedereen een video kan uploaden. Die moet 'de mensheid van zijn beste kant tonen'. Finman vraagt filmpjes van jou en je vrienden, van iemand die vrijwilligerswerk doet of een montage waarbij je iemand in de bloemetjes zet. De bedoeling is dat er van ieder land minstens één video via een mini-satelliet de ruimte ingestuurd wordt. 'Aangezien tegenwoordig iedereen een smartphonecamera en een internetconnectie heeft, kunnen we de wereld op een nieuwe manier tonen en laten zien hoe die in veertig jaar veranderd is', staat te lezen op de website van het project.

Volgens Business Insider hebben al enkele celebrities hun steun verleend aan het project, waaronder YouTube-ster Logan Paul. De satelliet zal ook de gesigneerde plaat '1989' van Taylor Swift meenemen, omdat 'de zangeres de huidige tijd zou vertegenwoordigen.'

De NASA-satelliet zal wel in een baan rond de aarde blijven, dus in tegenstelling tot Sagans grammofoonplaat zal de video-opname ons zonnestelsel niet verlaten.