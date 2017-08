Joyn tankt twee miljoen

Joyn is de fusie van Citylife, Qustomer en Het Opzet, drie platformen voor digitale klantenkaarten. Sinds een klein jaar gaan ze samen verder.

De huidige kapitaalronde wordt geleid door KBC, ING en Mediahuis. Vandaag telt Joyn 1,6 miljoen gebruikers en 6.200 lokale handelaars die op het platform zitten. Tegen volgend jaar wil het bedrijf van Frank Bekkers naar 3 miljoen gebruikers en 20.000 handelaars, zegt hij in De Tijd. Om die cijfers te halen, was extra geld nodig om te investeren in het salesteam, maar ook in de uitbouw van de app zelf.