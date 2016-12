Juncker wil consequente aanpak nepnieuws

Juncker herinnerde de social media aan de plicht die zij zichzelf hebben opgelegd om standaarden in te voeren die manipulatie moeten tegengaan. ''Wij zullen er goed op letten hoe dat wordt uitgevoerd'', zei hij.

Nepnieuws bestaat al geruime tijd, maar komt meer onder de aandacht sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Verschillende valse nieuwsberichten zouden daarbij een bijzonder viraal leven hebben geleid, hoofdzakelijk in het voordeel van de uiteindelijke overwinnaar Donald Trump.

Facebook's ceo mark Zuckerberg deed de aantijgingen dat zijn sociaal netwerk met de verspreiding van nepnieuws heeft bijgedragen aan de verkiezingsuitslag aanvankelijk af als "vrij gek", maar in de weken nadien kondigde het bedrijf wel aan dat het stappen zou ondernemen om twijfelachtige verhalen te markeren en zelf te factchecken samen met onafhankelijke partijen.

Nucleaire dreigementen op Twitter

Ook na de overwinning van Trump blijft nepnieuws de internationale politiek teisteren. Zo circuleerde er enkele dagen geleden een vals bericht dat de Israëlische minister van Defensie er mee zou hebben gedreigd om Pakistan aan te vallen met nucleaire wapens als het troepen naar Syrië zouden sturen. Dat was voor de Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif voldoende om via Twitter er op te wijzen dat het zelf ook nucleaire wapens heeft. Het Israëlisch ministerie van Defensie was er echter snel bij om er op te wijzen dat haar minister dat nooit had gezegd en dat het bericht in kwestie vals is.