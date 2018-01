Justitie en beurswaakhond voeren in VS onderzoek naar Apple

Apple erkende eind vorig jaar dat het de snelheid van oudere iPhones bewust heeft teruggeschroefd. Dat gebeurde volgens het bedrijf omdat de batterij anders minder lang zou meegaan. Maar anderen beweerden dat Apple op die manier klanten ertoe zou willen bewegen sneller een nieuw toestel aan te schaffen.

Als goedmakertje heeft Apple de prijzen van vervangende batterijen flink verlaagd. Ook komt het technologiebedrijf met een nieuwe softwareupdate die gebruikers meer inzicht moet geven in de levensduur van hun batterij.

Daarmee kon het rechtszaken van boze iPhone-gebruikers evenwel niet voorkomen. Apple zou de vraag hebben gekregen om bijkomende informatie te verschaffen. Of het bedrijf daadwerkelijk op de vingers wordt getikt wegens gebrekkige communicatie over de kwestie, is nog onduidelijk. Het onderzoek bevindt zich volgens de bronnen waar Bloomberg mee sprak nog in een vroeg stadium.