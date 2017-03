Justitie VS verkiest browserlek boven kinderpornorechtszaak

De zaak gaat over Playpen, een in de VS gehoste website die actief was op het dark web. De Amerikaanse autoriteiten wisten de server in beslag te nemen, maar hielden de site nog een kleine twee weken actief om de identiteit van de bezoekers te achterhalen.

Om dat te doen werd een zogenaamde 'network investigative technique' gebruikt, een mooi synoniem voor malware. Die kon de gebruikers van de site identificeren door onder meer hun IP-adres bloot te leggen. Dat Terwijl Tor, de browser om op het dark web te geraken, net als doel heeft om gebruikers anoniem te houden.

Maar de zaak dreigt nu in het water te vallen want als de Amerikaanse Justitie het verzamelde bewijs via dat lek wil gebruiken, dan moet het ook de broncode van het lek publiek maken. Dat ziet de overheid volgens gerechtsdocumenten niet zitten.

De Tor-browser is overigens gebaseerd op Firefox. Daarom bestaat de kans dat het lek ook kan misbruikt worden om (legitieme) Firefox-gebruikers te bespioneren. In mei vroeg Mozilla, het bedrijf achter Firefox, daarom al om informatie over het gebruikte lek in vertrouwen met hen te delen.