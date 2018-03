Kalenderprogramma in de Mac App Store delft cryptomunten in de achtergrond

De technologienieuwssite Ars Technica heeft Apple gewaarschuwd voor een programma in de Mac App Store. 'Calendar 2', een third-party-app die al langer actief is, belooft een geavanceerdere versie van de standaard kalender van Apple te zijn. Voordien konden gebruikers betalen om extra functies te ontgrendelen, maar een nieuwe update bevat code die toegang geeft tot premium-functies in ruil voor computerkracht.

In de achtergrond wordt er namelijk aan crypto-mining gedaan. De digitale munt monero, bekend als de anonieme versie van bitcoin, wordt gedelfd met de computerkracht van de systemen van gebruikers. Monero deelt geen transactiegegevens als er gedelfd wordt via een publieke blockchain, in tegenstelling tot bitcoin. Daarnaast is ze ook populair bij crypto-mining-apps omdat het delven van de cryptomunt efficiënter gebeurt via pc's die zwakkere prestaties hebben, vergeleken met andere cryptomunten.

Geen crypto-beleid

Volgens Ars Technica heeft ontwikkelaar Qbix wel een optie voorzien die het delven uitschakelt, maar die werkt niet. Je pc blijft in de achtergrond verder digitale munten delven. Apple is ondertussen ingelicht over de zaak, maar voorlopig heeft het bedrijf nog niet gereageerd. De app is ook nog steeds beschikbaar in de App Store.

Apple heeft voorlopig nog geen duidelijk beleid wat crypto-mining betreft, maar verwacht wordt dat de iPhone-maker dergelijke toepassingen niet zal tolereren in haar applicatiewinkel. "Apps mogen geen overdadige batterijcapaciteit verbruiken, hoge warmte genereren bij toestellen of onnodig de systeemprestaties belasten", luidt het in de richtlijnen van de App Store.