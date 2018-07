Kamercommissie vraagt Defensie om nooit 'killer robots' in te zetten

Ecolo-Groen had hierover een resolutievoorstel ingediend. De meerderheidspartijen MR, N-VA, CD&V en Open Vld dienden woensdag echter een eigen voorstel in en keurden die eigen tekst goed.

Volledig autonome wapens bestaan nog niet, maar de technologie evolueert heel snel in die richting. Eind vorig jaar uitten 88 Belgische wetenschappers in robotica en artificiële intelligentie hun zorgen over deze wapensystemen in een open brief. Ze waarschuwden voor een wapenwedloop en riepen toen al de Belgische regering op om een nationaal verbod in te stellen.