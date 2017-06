Kaspersky dient klacht in tegen Microsoft

Kaspersky wijst erop dat Microsofts antivirussoftware Windows Defender niet helemaal uit te zetten is in Windows 10. Alternatieve antivirussoftware wordt actief tegengewerkt, zegt Kaspersky. Het Russische beveiligingsbedrijf wil dat niet alleen de Europese Commissie, maar ook de Duitse mededingingsautoriteit ernaar kijkt. Eerder diende Kaspersky al een klacht in bij de Russische mededingingsautoriteit.