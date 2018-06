Kaspersky zet samenwerking met Europol stop

Kaspersky's politieke problemen blijven duren. Nadat het al door de VS werd buitengekegeld voor vermeende inmenging van de Russische overheid, zou nu ook de EU het gebruik van Kaspersky antivirussoftware willen verbieden bij zijn instellingen.

De motie die is aangenomen draait om cyberdefensie. Ze stelt onder meer dat Europa betere beveiliging nodig heeft tegen aanvallen van natiestaten, zoals Noord-Korea en Rusland. Daarnaast bevat ze echter ook een opvallende passage. De motie "vraagt aan de EU om een uitgebreide analyse uit te voeren van de software, IT- en communicatieapparatuur en infrastructuur die in de instellingen wordt gebruikt, om potentieel gevaarlijke programma's en apparaten uit te sluiten, en om diegenen te verbieden die als kwaadaardig zijn bevestigd, zoals Kaspersky Lab."

Vooral die laatste zin is interessant, omdat er vooralsnog geen bewijzen publiek zijn gemaakt dat Kaspersky Lab ook effectief fouten heeft gemaakt. De motie volgt wel de redenering van andere overheden. De Nederlandse overheid kondigde eerder al aan dat het de Russische securityprovider zou weren uit overheidsinstellingen. En de Verenigde Staten zijn al langer aan een ban aan het werken. Eentje die Kaspersky in de rechtbank aanvecht.

Op Twitter reageert Eugene Kaspersky, oprichter van Kaspersky Lab, teleurgesteld op de motie. Hij meldt meteen ook dat zijn bedrijf de samenwerking met verschillende politiediensten, zoals Europol, zal stopzetten.

We have protected the EU for 20 years working with law enforcement leading to multiple arrests of CYBERCRIMINALS. Based upon today’s decision from the EU Parliament, we are forced to freeze our cooperation with orgs including @Europol & #NoMoreRansom pic.twitter.com/7dSGn9Bycw