KBC investeert half miljoen in Antwerpse start-up

iDalko, dat in 2011 werd opgericht door Francis Martens, is gespecialiseerd in het leveren van diensten rond de enterprise software producten van Atlassian, zoals JIRA. Vanuit die expertise ontstond twee jaar geleden een idee om bedrijven op efficiënte wijze te laten samenwerken. Onder de vleugels van Start it @kbc kwam het product 'Exalate' tot leven. KBC Start it Fund investeert nu een half miljoen euro om Exalate een dominante plaats te laten innemen in de markt van issue synchronisatie.

"Veel organisaties doen voor hun support een beroep op externe serviceproviders", licht Martens toe. "Service tickets en issues worden beheerd via software zoals JIRA, en het vlot uitwisselen van informatie is nodig om een goede klantervaring te handhaven. Alleen gebeurt dat proces meestal manueel, wat de foutmarge en het risico op onvolledigheden verhoogt. Met het geconnecteerde netwerk van Exalate wordt die informatie tussen bedrijven automatisch gesynchroniseerd, zodat alle partijen steeds de laatste status hebben, de juiste beslissingen kunnen nemen en zo ook een onberispelijke dienstverlening garanderen. Eigenlijk zijn we een beetje de LinkedIn van issue trackers."

Kloof in Belgisch start-up ecosysteem dichten

Met het in 2016 opgerichte KBC Start it Fund wil de organisatie het potentieel van Start it@kbc start-ups voeden. Die krijgen al de nodige coaching, maar op een gegeven ogenblik hebben zij ook financiële middelen nodig. Een schakel die volgens KBC nog ontbrak in de financieringsketen van een onderneming.

"Vaak hebben starters bedragen nodig tot een half miljoen euro, maar die zijn te klein voor een venture capitalist en te groot voor een business angel", zegt ceo Koen Schrever (ook ceo van Bolero Crowdfunding, nvdr). "Met dit investeringsfonds kunnen we die kloof in het Belgisch start-up ecosysteem dichten en van start-ups scale-ups maken."