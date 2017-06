KBC rust 500 kantoren uit met beacons

De beacons zullen klanten een verwelkomingsbericht sturen, maar bij een afspraak met een adviseur wordt ook hij of zij automatisch verwittigd. In de automatenzone krijgen klanten te lezen dat ze ook met hun smartphone geld aan een automaat kunnen afhalen. De app werd ook getest bij kledingwinkel ZEB, waar klanten er automatisch op worden gewezen dat ze ook mobiel kunnen betalen.

Het project werkt op basis van Bluetooth Low Energy via Harald, het IoT-platform van het Gentse In The Pocket. KBC wil dit jaar ongeveer vijfhonderd kantoren uitrusten met de beacons, startende in Limburg en het Oosten van het land.

KBC en In The Pocket hebben de technologie al getest in een aantal kantoren. Bij ZEB betaalde 12 procent van de klanten mobiel na het ontvangen van het beaconbericht. In de kantoren haalde 4 procent geld af via de smartphone nadat ze hierover een melding kregen.

Het is echter niet de bedoeling om elke voorbijganger te overspoelen met berichten. Zo werkt de beacon pas wanneer je de KBC Mobile App hebt geïnstalleerd en Bluetooth aan staat. Ook kan je in de app kiezen om de melding uit te schakelen.