Kernwapenprogramma ingezet voor bitcoins

Volgens Russische media gingen de alarmbellen af toen het computersysteem verbinding maakte met internet. Dat mag om veiligheidsredenen niet.

Enkele kerngeleerden zijn opgepakt, maar het is niet bekend hoeveel precies. Ze werkten voor een nucleaire onderzoeksinstelling in Sarov, een stad die is afgesloten van de buitenwereld. Daar werd in Sovjet-tijden de eerste atoombom van de Russen ontwikkeld. Het complex is topgeheim en de stad stond lange tijd zelfs niet op de kaarten.

Bitcoin is een virtuele munt die is gebaseerd op een collectief logboek. Alle gebruikers houden samen alle transacties van iedereen bij. Om zulke transacties veilig te verwerken, moeten gecompliceerde wiskundige formules worden opgelost. Wie dat doet, krijgt in ruil een kleine beloning in bitcoin.

Doorsnee computers kunnen zo een kleine hoeveelheid (vandaag slechts fracties van een volledige Bitcoin) delven. Maar supercomputers zoals die van het Russische kernprogramma zijn in principe veel krachtiger en kunnen dus sneller de virtuele munt verzamelen.