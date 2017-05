Keyloggers voorgeïnstalleerd op sommige HP-laptops

ModZero ontdekte dat een van de audio drivers die standaard op HP laptops geleverd worden, een keyloggerfunctie bevat. De driver, ontwikkeld door audio chipmaker Conextant, houdt bij welke toetsen er ingedrukt worden en slaat die op in een niet-versleuteld bestand op de hard drive. De driver staat standaard voorgeïnstalleerd op zo'n twee dozijn laptops en tablets van HP, waaronder de Elitebook en ProBook.

De vrees is dat in de opgeslagen data ook wachtwoorden en privégesprekken kunnen worden ontcijferd. Iemand met toegang tot de computer zou dus gevoelige informatie kunnen bekijken. Het logbestand wordt welk telkens overschreven wanneer de computer herstart wordt.

Volgens ModZero gaat het om een debugging functie, die de audio driver in een keylogger spyware verandert. HP meldt ondertussen dat het om een testfunctie gaat die niet in de finale versie van het product zou moeten zitten. Op HP.com kan je patches vinden voor de driver in kwestie.