Kijk hoe India een raket met recordaantal satellieten lanceerde (video)

Om 04.58 uur werd de raket gelanceerd vanop de lanceerbasis in Chennai, op de zuidoostelijke kust van het land. Een half uur na lancering werden de satellieten op ongeveer 500 kilometer hoogte in een baan ronde de aarde geplaatst. Dat ging niet tegelijk en in verschillende richtingen, zodat ze niet met elkaar zouden botsen.

Opvallend aan de recordmissie is dat slechts drie van de 104 satellieten India toebehoren. De Verenigde Staten heeft 96 nano-satellieten meegestuurd, Israël, Kazachstan, Nederland en Zwitserland elk een. De lading bestond uit een grote satelliet van 714 kilo, die dient om de aarde te observeren. De overige nano-satellieten wegen ieder minder dan 10 kilo, meldt The Guardian. Voor de prestatie was geen enorm vernieuwende technologie nodig, maar het toont wel dat satellieten steeds kleiner worden en het gewicht afneemt. Bovendien werd het record van aantal satellieten dat tegelijk gelanceerd werd ruim verbroken; het vorige record stond op naam van Rusland met 37 satellieten in 2014.

De lancering zorgt ervoor dat India definitief gezien wordt als een serieuze speler in de ruimtevaart, waar verwacht wordt dat dit soort lanceringen alleen maar zal toenemen door groeiende vraag naar diensten rond telecommunicatie.

De strijd aan met SpaceX

In september 2014 lukte het ISRO, de Indiase tegenhanger van NASA en het Europese ESA, al als vierde land - na de VS, de voormalige Sovjet-Unie en ESA - om een ruimtevaartuig succesvol in orbit rond Mars te lanceren. Die ruimtemissie kostte India ongeveer 73 miljoen dollar - bijna een tiende van wat NASA investeerde in een soortgelijke missie.

De komen jaren wil ISRO, de Indiase tegenhanger van ESA en de NASA, de strijd aangaan met Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX. Hij is bezig met de ontwikkeling van een herbruikbare raket, iets dat ISRO ook ambieert. Daarbij staat SpaceX wel mijlenver voor, aangezien het al zeven keer een raket op aarde liet landen. India denkt nog negen jaar nodig te hebben voordat de eerste raket van eigen makelij dit zou kunnen.