Kik wil eigen virtuele munt uitgeven

In een gesprek met reuters zegt oprichter en ceo Ted Livingston dat hij onder de naam Kin een virtuele munt wil ontwikkelen waarmee gebruikers op Kik en daarbuiten digitale diensten kunnen aankopen.

Kin zou zich baseren op de Ethereum blockchain, dat is een tegenhanger van het bekendere Bitcoin.

Livingston merkt op dat Kin meteen een van de grootste cryptocurrencies kan worden omdat de Kik zelf al 300 miljoen gebruikers telt. Al wil dat weliswaar niet zeggen dat die allemaal de dienst zullen gebruiken. Ook zou tien procent van de totale hoeveelheid munten publiek worden verkocht.

Verder in het interview merkt hij op dat het de eerste keer is dat een social media app met zijn eigen munteenheid zou lanceren. Dat klopt, maar het is zeker niet de eerste keer dat zo'n platform naar (micro)betalingen kijkt. Zo kan je in China al een hele tijd betalingen doen bij handelaars en naar vrienden via Wechat. Ook Whatsapp bekijkt momenteel een dergelijk systeem in India.