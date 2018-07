Kim Dotcom verliest beroepszaak en mag stilaan vrezen voor uitlevering

De ondernemer had een uitspraak aangevochten van een rechtbank in Nieuw-Zeeland. Die had vorig jaar geoordeeld dat hij kon worden uitgeleverd aan de VS. Het hof stelt nu in de beroepszaak de rechtbank in het gelijk.

Dotcom werd ruim zes jaar geleden in Auckland opgepakt, maar kwam al snel weer vrij. Hij is in de VS veroordeeld voor onder meer witwassen en het schenden van copyright. Zijn bedrijf Mega-upload, een dienst waar gebruikers bestanden in de cloud konden opslaan, werd in 2012 op verzoek van de Verenigde Staten aangepakt.

Het hof van beroep oordeelde dat de Verenigde Staten "op het eerste oog een duidelijke zaak hadden ingediend en dat degenen die in beroep waren gegaan willens en wetens het copyright hadden overtreden om er financieel beter van te worden."

Laatste strohalm

De advocaat van Dotcom liet weten dat zijn cliënt nu in beroep gaat bij het Hooggerechtshof. "We denken dat Kim Dotcom de zaak uiteindelijk zal winnen", zei de advocaat.