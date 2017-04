Kinderpornonetwerk op WhatsApp opgerold

Een internationale groep pedofielen die WhatsApp en het dark web gebruikte om foto's en filmpjes van misbruik met elkaar te delen, is gearresteerd. In totaal zijn 39 mensen opgepakt, maar er zouden meer dan 130 verdachten zijn. Spaanse agenten vonden vorig jaar op dark web sites verwijzingen naar private groepen op WhatsApp en verifieerden vervolgens dat ze echt gebruikt werden om beelden van misbruik te delen. Volgens de Spaanse politie hebben agenten 360.000 opnamen bestudeerd en werkten ze samen met Europol en Interpol om de verdachten in te rekenen.

De arrestanten komen uit Spanje (17), Colombia (6), Italië (4), Bolivia (3), Duitsland, Costa Rica en Paraguay (elk 2), Portugal, Chili en El Salvador (elk 1). In de Spaanse plaats Lugo zou een schrift gevonden waarin de namen en leeftijden van misbruikte kinderen zouden staan. Sommige gevallen zouden al van twintig jaar geleden zijn. Uit huiszoekingen zouden ook honderden toestellen met meerdere terabytes aan materiaal zijn gevonden, aldus Europol.