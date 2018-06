Kinepolis gaat voor laserprojectoren

Kinepolis startte in 2014 met laserprojectie in bepaalde zalen, waaronder in Antwerpen en Brussel. Volgens topman Eddy Duquenne zorgt de technologie voor een betere beeldkwaliteit. Daarnaast gebruikt de projectiemethode ook minder stroom.

De bioscoopketen heeft in totaal 50 vestigingen in Europa, waarvan 17 in Nederland. Het concern heeft daarnaast 44 bioscopen in Canada. Tegen 2021 moeten die allemaal voorzien zijn van laserprojectie. Sinds kort biedt het bedrijf ook een aantal 4D-zalen aan, waar de stoelen bewegen op maat van de film en er ook wind en geur in de zaal wordt verspreid.

De CIO van Kinepolis, Bjorn Van Reet, werd in november nog door Data News bekroond als CIO of the Year.