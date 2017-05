Klaas Bals geeft de fakkel door bij Inventive Designers

Bals, die het bedrijf samen met zijn echtgenote Joke Dehond leidt, was de afgelopen vijf jaar ceo en cto. In zijn nieuwe rol neemt hij afscheid van de operationele leiding en zal hij zich toeleggen op strategisch advies. Wel blijft hij aan als aandeelhouder en bestuurder.

Als ceo wordt Bals opgevolgd door Jim Verbist, die sinds 2016 werkt voor Inventive Designers. Voor verbist is het de eerste keer dat hij ceo wordt, al beschikt hij wel over 25 jaar ervaring in de IT-sector. Hij wordt als ceo verantwoordelijk voor de verdere uitbouw en internationalisering.

De rol van cto wordt voortaan ingevuld door David Geleyn. Hij werkt al 15 jaar voor het bedrijf en was de afgelopen jaren product manager.

Vandaag is Inventive designers al actief in 32 landen. Het bedrijf verbetert de klantcommunicatie van bedrijven en heeft onder meer Proximus en Belfius onder zijn klanten. In 2015 werd Joke Dehond door Data News bekroond tot ICT Woman of the Year. Dehond zelf stapt overigens ook uit de directie om de nieuwe ceo zo alle ruimte te geven. Wel blijft ze voorzitter van het bedrijf.

Klaas Bals en Joke dehond namen in 2012 het bedrijf over van de ouders van Dehond. Met Jim Verbist komt er voor het eerst iemand buiten de familie aan het hoofd van het bedrijf. Bals ziet zijn keuze als "De logische volgende stap" na vijf jaar in de cockpit van het bedrijf.

"5 jaar geleden droegen mijn schoonhouders Inventive Designers over aan mijn echtgenote Joke en mezelf. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op grotere klantgerichtheid en professionalisering." Zo werd de raad van bestuur en adviesraad vernieuwd, ging de opmet van 4 naar bijna 7 miljoen euro en groeide het bedrijf van 40 naar 60 mensen.