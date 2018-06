Klantgegevens van Ticketmaster mogelijk gestolen

Op zaterdag 23 juni 2018 heeft Ticketmaster UK schadelijke software vastgesteld op een customer support product dat werd gehost door Inbenta Technologies, een externe leverancier van Ticketmaster. Direct na de ontdekking van de schadelijke software werd het Inbenta-product uitgeschakeld voor alle websites van Ticketmaster, maar het is onduidelijk of er ook effectief data gelekt zijn. Het zou gaan om minder dan 5 procent van de klanten wereldwijd.

Omvang en oorzaak nog niet helemaal duidelijk

"Omdat het Inbenta-product op de websites van Ticketmaster International werd gebruikt, is het mogelijk dat sommige persoonlijke of betalingsgegevens van onze klanten toegankelijk waren voor een onbekende derde partij", zo schrijft Ticketmaster in een e-mail naar klanten. Klanten die tussen september 2017 en 23 juni 2018 een ticket hebben gekocht, of geprobeerd hebben om er een te kopen, hebben die e-mail ontvangen in alle landen waarin Ticketmaster actief is - ook in België. Ticketmaster zegt in de mail dat het samenwerkt met forensische teams en beveiligingsexperts om de oorzaak van het dataprobleem en de impact verder in kaart te brengen. Ook met de autoriteiten, creditcardmaatschappijen en banken, staat de ticketingsite ondertussen in contact.

Wachtwoorden aanpassen

Klanten die bezorgd zijn of hun gegevens gelekt zijn, kunnen terecht op de website http://security.ticketmaster.be voor aanvullende informatie. Uit voorzorg moeten alle mogelijk betrokken klanten in ieder geval hun wachtwoord verplicht opnieuw instellen. Ticketmaster raadt klanten ook aan om rekeningafschriften in de gaten te houden op aanwijzingen van fraude of identiteitsdiefstal.