Klassieke flitscamera met filmrolletje sterft uit

Vlaams minister Weyts kondigde recent nog dertig nieuwe trajectcontroles aan. Dat moet helpen in de strijd tegen het gevaarlijke fenomeen van het bruusk remmen (en nadien weer optrekken) aan statische flitspalen.

Klassieke statische flitspalen komen er de komende jaren in principe niet bij, zo antwoordt minister Weyts op een vraag van parlementslid Marino Keulen (Open Vld). Daar waar mogelijk zullen de bestaande flitspalen ook ingezet worden om trajectcontrole te realiseren. Dat kan natuurlijk enkel met digitale technologie. De klassieke flitspalen met filmrolletjes zullen gaandeweg verdwijnen en vervangen worden door digitale toestellen.

Radicaal digitaal

"In het Vlaams verkeersveiligheidsplan dat in 2016 werd goedgekeurd is de keuze gemaakt om het hoofdstuk van de natte filmrolletjes definitief af te sluiten en radicaal digitaal te gaan. Ook de roodlichtcamera's zullen dus worden gedigitaliseerd", aldus Weyts.

"Dat is een goede zaak", reageert Marino Keulen. "De klassieke flitscamera heeft zijn beste tijd gehad en trajectcontroles bieden perspectief op een betere handhaving van de snelheidslimieten en een positieve trend in de ongevallenstatistieken."