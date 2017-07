KLM en Air France clashen over IT

Verschillende bronnen bevestigen aan de Nederlandse zakenkrant Financieel Dagblad dat het er bovenarms op zit. Dat er discussie is wordt ook bevestigd door Jan-Willem van Dijk, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM.

Air France zou onder meer projecten, waaronder de ontwikkeling van bots en activiteiten op sociale media, naar Frankrijk willen halen terwijl KLM dat liever zelf doet. Ook weigert KLM de controle af te staan over een specifieke API om programma's met elkaar te laten communiceren en wil het de technische infrastructuur achter het frequent flyer programma Flying Blue liever in Nederland houden.

De ruzie past in een groter geschil tussen beide maatschappijen. Air France nam KLM over in 2004 maar intussen zijn de verhoudingen tussen werknemers van beide bedrijven verstoord waardoor zaken als IT-overdrachten gevoelig liggen, schrijft FD. Daarbij speelt ook dat KLM de afgelopen jaren sneller groeide en IT en het verzamelen van data veel belangrijker is geworden dan tien jaar geleden.

Franse vakbond woedend

Niet enkel de top van de luchtvaartgroep maakt zich druk in de kwestie. Zo heeft de Franse vakbondsorganisatie CFDT Air France volgens FD een furieuze brief aan de IT-managers van KLM geschreven. Daarin spreekt het van een schandalige en minachtende werkwijze en stelt het dat het onmogelijk is om met de Nederlanders samen te werken, onder meer omdat afspraken niet worden gerespecteerd.