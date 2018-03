Klokken lopen achter door conflict tussen Servië en Kosovo

De Nederlandse netbeheerder TenneT is samen met andere Europese netbeheerders boos op twee landen in de Balkan die via het stroomnet een conflict uitvechten. Het zou volgens goed ingelichte bronnen gaan om een ruzie tussen Servië en Kosovo, die al bijna twintig jaar met elkaar overhoop liggen.

Er wordt op hoog niveau druk uitgeoefend op Belgrado en Pristina om zich aan de Europese stroomafspraken te houden. De samenwerkingsorganisatie van Europese hoogspanningsnetbeheerders Entso-e komt naar verwachting later op de dag met een verklaring. Ruim dertig landen zorgen er samen voor dat het hoogspanningsnet een frequentie heeft van 50 hertz. De ruziënde landen proberen elkaar onder druk te zetten door hun afgesproken portie stroom van 300 megawatt sinds half januari niet te leveren. Dat zorgt voor "een piepkleine dip" die ervoor zorgt dat klokken zijn gaan achterlopen. Maandag had de koepelorganisatie van Europese netbeheerders het in de Mediahuis-kranten nog over een stroompanne 'ergens in Zuidoost-Europa'.

TenneT verzekert dat het probleem niet voor een grote stroomstoring zal zorgen. "Dan grijpen de Europese netbeheerders meteen in."