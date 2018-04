Klusjes-app TaskRabbit offline na 'incident'

De app TaskRabbit is uit de lucht na een 'cyberveiligheidsincident'. Bij TaskRabbit kunnen mensen iemand vinden om klusjes in en om het huis uit te voeren, zoals een schoonmaakbeurt of tuinieren, of het in elkaar zetten van een commode of een hoogslaper. De app werd vorig jaar gekocht door IKEA.