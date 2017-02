Kmo's krijgen kant-en-klare sensibiliseringskit voor cybersecurity

De Cyber Security KIT, zoals het pakket heet, wordt gelanceerd door de Cyber Security Coalition en het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB) en is zowel in het Frans als Nederlands gratis te downloaden. Het focust op het maken van een sterk wachtwoord, het herkennen van phishing en hoe je te beschermen tegen social engineering.

De kit is weliswaar geen waterdichte oplossing tegen cybercriminaliteit. Maar een goede awareness helpt ook voor het bredere plaatje. "Organisaties zijn zelf verantwoordelijk om hun medewerkers te sensibiliseren rond cybersecurity. Dit zal ook een positieve impact hebben op de bescherming van ons land tegen cyberaanvallen," zegt Miguel De Bruycker, directeur van het CCB.

De kit is zodanig opgesteld dat ze door iedereen vrij eenvoudig te gebruiken is. Zo is er per thema een affiche of screensaver, een e-mail en test om naar medewerkers te sturen. Ook zaken als een teasermail en een planning om de campagne intern op te zetten worden meegeleverd.

De nood aan bewustmaking is er zeker. Cybercriminelen berusten immers niet altijd op het hacken van systemen. Vaak volstaat het om een e-mail na te bootsen van bijvoorbeeld een leverancier of een belangrijke klant, om interne geheimen of geld in handen te krijgen. Ook gebruiken 1 op 4 Belgen zowel thuis als op het werk hetzelfde wachtwoord. Zulke zaken zijn in principe bedrijfsrisico's die relatief eenvoudig op te lossen zijn.

Wie aan de slag wil kan de Cyber Security KIT hier downloaden.