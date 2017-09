Koers bitcoin daalt sterk

De daling komt onder meer door strengere regels voor virtueel geld in landen als China. Die zien cryptomunten als bedreiging voor de financiële stabiliteit en zijn bang dat ze witwassen mogelijk maken. Een van de grootste bitcoinbeurzen in het land, BTCChina Exchange, accepteert geen nieuwe gebruikers meer en stopt aan het einde van de maand. De topman van de grote bank JPMorgan Chase noemde bitcoins een grotere zeepbel dan de tulpenbollengekte die in 1634 begon in Nederland en drie jaar later hard uiteenspatte.

De bitcoin staat nog wel flink hoger dan een jaar geleden. Op 14 september 2016 was 1 bitcoin iets meer dan 600 dollar waard. Rond de jaarwisseling ging de virtuele munt voor het eerst door de grens van 1.000 dollar.