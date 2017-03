Konica Minolta kondigt eigen IT-platform aan

Het Japanse Konica Minolta schuift net als heel wat andere sectorgenoten alsmaar verder op naar it-services. Het is in dat kader dat je de aankondiging van het bedrijf moet zien. Versie 1 van Workplace Hub - verkrijgbaar vanaf de herfst - moet kmo's en ook grotere ondernemingen helpen om sneller te schakelen in de digitale transformatie. Via het centrale platform worden alle diensten, devices, tools en applicaties binnen de organisatie efficiënter beheerd.

Gebruikers krijgen een centraal dashboard gepresenteerd met een compleet overzicht van het it-gebruik in de hele onderneming. De kost van it-management zou drastisch verminderd worden, door onder meer ook in real-time gegevens te analyseren die helpen om de bedrijfsprocessen te verbeteren. "Workplace Hub helpt bedrijven zo om zich voor te bereiden voor een volgende reeks technologische innovaties in de business omgeving, zodat ze die trein zeker niet missen", zei Shoei Yamana, ceo van Konica Minolta op het lanceringsevenement in Berlijn.

Konica Minolta werkt voor het platform initieel samen met Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Sophos (security), Canonical, en BrainTribe (data management), maar het bedrijf hoopt dat het ecosysteem snel verder kan groeien.Het platform bevat ook een roadmap voor de integratie van internet of things applicaties en devices, kunstmatige intelligentie, edge computing en alles wat samen de 'workplace of the future' kan vormen.