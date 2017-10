Koning Filip huldigt BeCentral in

Even recapituleren: BeCentral is een initiatief van 28 ronkende namen uit de Belgische tech- en ondernemerswereld dat in februari het licht zag. De missie: België digitaal vaardiger en ondernemender maken. De voorbije maanden werd 2.000 vierkante meter aan werkruimte boven het station Brussel-Centraal vernieuwd. De afgelopen weken namen de eerste bedrijven, start-ups, projecten, en (opleidings)initiatieven (Le Wagon, BeCode,...) hun nieuwe werkplek ook effectief in gebruik.

Op de officiële opening tekende koning Filip present. Hij sprak er met de 28 initiatiefnemers: bekende ondernemers en gezichten uit de techwereld waaronder Karen Boers, Bart Beckx, Thierry Geerts, Xavier Damman, Bart Steukers, Pascale Van Damme, Toon Vanagt en Saskia Van Uffelen. Ook vicepremier Alexander De Croo is een van de medeoprichters en toonde zich tijdens zijn toespraak op de openingsreceptie uiterst tevreden: "De ruimte is ondertussen al volledig volgeboekt, maar een tweede en derde fase zijn al opgestart".

Op opening @BeCentralBxl . Mooi project. Ruimte is uitverkocht, maar fase 2 en 3 komen er aan, zegt @alexanderdecroo #datanews pic.twitter.com/9O1qaPMEvQ — K. Van der Stadt (@kristofvds) October 4, 2017

"In totaal beschikken we over 10.000 vierkante meter die potentieel ingericht kan worden, dus we kunnen zeker nog flink doorgroeien. Dit is nog maar het begin", zegt Véronique Bockstal die sinds mei ceo is van BeCentral. Momenteel huisvest BeCentral zo'n 25 initiatieven. De initiatiefnemers beklemtonen trouwens dat ze allemaal persoonlijk hun schouders onder BeCentral zetten, en dat het de bedoeling is om méér te zijn dan een zoveelste co-workingspace, incubator of opleidingscentrum op te zetten. "Alles bij BeCentral draait rond het vergroten van België's digitale voetafdruk. Al wie daartoe bijdraagt, is hier welkom", aldus Anne Collet, een van de co-founders.