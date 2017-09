KPMG neemt Gents IT-bedrijf over

DEVtalk/AXelia is gespecialiseerd in Microsoft Dynamics 365 for Operations-dienstverlening, een ERP-toepassing voor grote en middelgrote bedrijven. De zeventien adviseurs die daarin gespecialiseerd zijn, verhuizen naar de afdeling Technology Advisory van KPMG, waardoor die zal groeien tot 130 consultants. Kurt Van den Bussche, tot voor kort mede-eigenaar van DEVtalk, wordt Director delivery Microsoft Dynamics 365 for Operations.

DEVtalk/AXelia brengt ook nieuwe expertise naar KPMG in andere Microsoft-toepassingen zoals SharePoint, PowerBI, Office 365 en Azure, Microsofts Cloud-platform. Sinds 2015 hebben KPMG en Microsoft een wereldwijde alliantie om gezamenlijke IT-diensten te leveren. "Deze overname stelt ons in staat om deze strategische alliantie met Microsoft verder te verdiepen, en vooral, om onze klanten te ondersteunen in hun digitale transformatieproces", vertelt Bart Meyer, hoofd Technologie Risicomanagement en Data & Analytics. KPMG, dat vorig jaar nog een gratis data-analytics platform lanceerde, wil met de overname ook die dienstverlening verder uitbreiden.

De overname zal in twee fasen gebeuren. In eerste instantie zal DEVtalk/AXelia een dochteronderneming worden van KPMG Advisory. In een volgende stap zal het bedrijf volledig geïntegreerd worden binnen de Technology Advisory-afdeling van KPMG Advisory in België. DEVtalk/AXelia verhuist ook naar de KPMG-kantoren in de Blue Towers, de kantoortorens naast de Gentse Ghelamco Arena.