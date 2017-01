KPN versnelt vast internet met 4G in afgelegen gebieden

KPN zal de test vanaf april gedurende enkele maanden in het Nederlandse Nijkerk uitvoeren. Zo'n tweehonderd klanten krijgen er een uitbreiding op hun router. Die zal het 4G-signaal opvangen en gebruiken om de vaste internetverbinding te ondersteunen. De test zal enkele maanden lopen en wordt nadien geëvalueerd.

Vaste internetverbindingen van KPN lopen, net zoals bij Proximus in België, via het telefonienetwerk. Maar in meer afgelegen gebieden is dat netwerk vaak niet uitgerust op de hedendaagse internetnoden zoals HD-streaming (video on demand), of hoge downloadsnelheden. Bijvoorbeeld omdat gebruikers verder van de straatcabine wonen.

In zo'n gebieden extra investeren in het fysieke netwerk kan duur uitvallen omdat er in verhouding veel infrastructuur voor weinig mensen nodig is. Daar kan een 4G-zendmast een oplossing bieden. Door vervolgens de mobiele download- en uploadsnelheid in de router te verwerken krijg je als eindgebruiker een veel snellere ervaring op je vaste internetverbinding.

Ook Proximus test al een tijdje zo'n netwerkcombinatie in het Waalse Frasnes-Les-Anvaing. Het werkt hiervoor samen met de Belgische start-up Tessares waarmee het in juni vorig jaar de eerste klanten uitnodigde. Ook hier wordt achteraf geëvalueerd of de technolgoie op grote schaal te implementeren valt.