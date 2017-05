Kranten uiten in open brief kritiek op ePrivacy-verordening

De ePrivacy-verordening, die in 2018 ingaat, stelt onder meer een einde aan de wildgroei van cookiemeldingen. De uitgevers achter de open brief maken zich echter meer zorgen over veranderingen aan de privacy-instellingen in browsers. De geplande maatregel laat internetgebruikers toe om via hun browser aan te geven dat ze niet meer gevolgd willen worden.

In de brief schrijven de ondertekenaars dat ze wel achter het doel van de verordening staan, namelijk het opkuisen van de digitale economie en het herstellen van het vertrouwen bij consumenten over wat er met hun data gebeurt. Ze vrezen echter dat de maatregel vooral betekent dat gebruikers alleen de grote internetgiganten toegang zullen geven tot hun gegevens, en niet de kleinere aparte nieuwsorganisaties.

"Nieuwsorganisaties gebruiken ook gegevens die door gebruikers werden gegenereerd om hun producten te verbeteren en relevante artikels aan te bieden," staat te lezen in de brief, die onder meer door de Frankfurter Allgemeine werd gepubliceerd.

Wanneer het mogelijk wordt om met één globale browserinstelling alle tracking door cookies van derden uit te schakelen, achten zij de kans groter dat die toestemming niet voor individuele nieuwsorganisaties gegeven wordt. En omdat steeds meer mensen hun nieuws vooral via aggregatoren zoals Google en Facebook halen, verwachten de briefschrijvers dat veel mensen hun data nog wel aan hen zullen geven. Zo zouden de gegevens van EU burgers geconcentreerd worden in de handen van enkele grote, veelal Amerikaanse, spelers. Dat zou zo'n beetje het tegenovergestelde zijn van wat de Europese Commissie beweert te willen. Commissaris voor digitale zaken Ansip gaf eerder al aan dat hij het liefst hun macht aan banden wilt leggen.

De brief werd ondertekend door een 33-tal mediabedrijven en kranten, waaronder ook Belgische spelers als de Persgroep en Mediahuis (nvdr. Data News en Knack maken deel uit van Roularta Media Group).