Kredietgegevens Nederlandse autokopers op straat door lek

In het datalek komen naast privégegevens van AutoCash-klanten ook gegevens voor van mensen die slechts een kredietaanvraag hebben gedaan. RTL Z heeft in een korte tijd de gegevens van minstens 400 mensen ingezien. Volgens het bedrijf waren de gegevens van 20.000 klanten in te zien door het lek.

Het lek bevindt zich in het online portaal van AutoCash, waar de tachtig aangesloten autodealers klanten met een krediet kunnen toevoegen en beheren. Door een cijfert in de url aan te passen waren de privégegevens van andere mensen met een AutoCash-krediet in te zien, zoals maandsalaris, woonlasten en alimentatiekosten.

Na melding van RTL Z is het lek in het portaal van AutoCash gedicht. Het datalek wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld, bevestigt een woordvoerder van Volkswagen Pon Financial Services waar AutoCash onderdeel van is.