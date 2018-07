Kris Vervaet van EDF naar Medialaan

Vervaet is in België vooral bekend als een van de voormalige topmensen van Proximus (toen nog Belgacom). Hij werkte 17 jaar voor het bedrijf en stond zo mee aan de wieg van Adsl en digitale tv. In 2012 ruilde hij de Belgacom-torens voor EDF-Luminus.

De afgelopen 3,5 jaar werkte hij voor EDF in Frankrijk waar bij Senior Vice President Business Customer Division was. In september stapt hij over naar het fusiebedrijf van Persgroep Publishing en Medialaan waar hij hoofd wordt van de business unit Publishing (waar de kranten en magazines van het bedrijf onder vallen), en van de nieuwe digitale business divisie. Ook zal hij deel uitmaken van het executive team van het nieuwe bedrijf.