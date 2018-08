Kritieke beveiligingsfout in Bitcoin Cash ontdekt

Een onderzoeker heeft een stevige beveiligingsfout ontdekt in Bitcoin Cash. De blockchain van die alternatieve Bitcoin was kwetsbaar voor een manoeuvre waarbij een giftig 'block' het hele consensussysteem van de ketting kon breken. Zo'n blok zou in staat zijn om de cryptomunt in twee te rijten, en daarmee het nut, en de waarde, van de valuta om zeep te helpen.

De fout werd opgetekend in een blog post door Cory Fields, die voor het Digital Currency Initiative aan het MIT Media Lab werkt, en het is ondertussen uit de software gepatcht. Fields schrijft dat de bug mogelijk catastrofale gevolgen kon hebben. "Dit heeft mijn geloof versterkt dat de dreiging van software bugs stevig wordt onderschat in de wereld van cryptomunten," aldus Fields. "Dit is een voorbeeld van hoeveel werk er nog nodig is om op het codeerniveau te komen dat cryptomunten nodig hebben, en het is een duidelijk signaal voor bedrijven die zich nog niet genoeg hebben voorbereid op dit type van scenario."

Nu er meer onderzoek naar cryptomunten en blockchain gaat, worden de laatste maanden best veel bugs en beveiligingsfouten in de systemen gevonden, waar op dit moment ettelijke miljarden aan geld in omgaan. Bitcoin Cash wordt daarbij vaak gepromoot als een technisch beter systeem dan het 'originele' Bitcoin.