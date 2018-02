KU Leuven en Telenet zetten KotNet stop

Die beslissing komt er nadat KU Leuven en Telenet samen hebben gekeken naar de relevantie van KotNet. Internetgebruik nu is helemaal niet meer te vergelijken met twee decennia geleden. Het toen revolutionaire breedbandinternet dat KotNet bij studenten introduceerde, is ondertussen de norm geworden. Er werden nog andere opties voor KotNet overwogen, maar uiteindelijk bleek de meest logische oplossing om de dienst stop te zetten. Wel wordt het belang van betaalbaar internet voor studenten benadrukt. Daarom zal Telenet vanaf maart de zogenaamde 'kotkorting' lanceren voor studenten en kotbazen. Met die korting zou een abonnement voor studenten neerkomen op 22 euro per maand voor een basisabonnement, terwijl kotbazen 45 euro per maand zouden betalen voor het Fiber 200-abonnement, wat normaal 73 euro per maand kost.

KotNet

De eerste tests voor KotNet begonnen in 1997, toen een groep studenten de mogelijkheid kregen om op het web te surfen door een kabelmodem aan te sluiten op het netwerk van de KU Leuven. Een jaar later werd het project uitgebreid naar heel Leuven, Heverlee en Kessel-Lo. Studenten konden vanaf dan tegen hoge snelheden op het internet surfen, nog lang voor breedbandinternet overal beschikbaar werd.

Volgens professor Koenraad Debackere, algemeen beheerder van KU Leuven, speelde KotNet een echte pioniersrol: 'Binnen de kortste keren was zowat elke studentenkamer in Leuven voorzien van KotNet, waardoor de universiteit al helemaal aan het begin van de 21ste eeuw zwaar kon inzetten op e-mail en webpagina's als communicatiemiddel met studenten.'

Ook Telenet is erg tevreden over de twintigjarige samenwerking. 'We zijn blij dat we samen met KU Leuven hebben kunnen bouwen aan dit pioniersverhaal. Ondertussen is connectiviteit vanzelfsprekend geworden voor studenten. KotNet is uiteraard blijven evolueren en heeft in de afgelopen twintig jaar verschillende boosts gekregen op gebied van snelheid en downloadlimieten. Maar nu was het tijd voor een volledig nieuwe aanpak', aldus Martine Tempels, Senior VP Telenet Business.

Alle KotNet- en KotTV-producten zullen nog tot 1 oktober 2018 ondersteund worden. Over de komende maanden zullen alle klanten gecontacteerd worden om zo KotNet geleidelijk af te bouwen.