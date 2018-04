KU Leuven krijgt met Genius een nieuwe supercomputer

De supercomputer of 'high performance computer' (HPC), wordt gebouwd door de KU Leuven, in samenwerking met Hewlett Packard Enterprise. Bedoeling van de installatie is om AI-workloads te draaien. Die vereisen grote datasets, en dus veel computerkracht.

De supercomputer wordt ondergebracht in het Vlaams Supercomputing Centrum (VSC), waar hij toegankelijk is voor universitair onderzoek en VSC-gebruikers, uit het bedrijfsleven. De computer zal gebruikt worden voor onderzoek in moleculaire modellering, techniek, fysica, chemie, klimaatwetenschappen, astronomie en psychologie.

"We zien AI als een nieuwe krachtige methode in wetenschappelijk onderzoek waarbij HPC een belangrijke rol speelt. Dit nieuwe systeem zal met haar krachtige GPU-sectie onze onderzoekers ongetwijfeld helpen", zegt Jan Ooghe, verantwoordelijke bij de KUL voor Onderzoeksfaciliteiten, in een persmededeling.

Genius is gebouwd op HPE Apollo k6000-systemen en HPE Gen20 computeservers en moet 600 teraflops aan rekenkracht leveren met ondersteuning van NVIDIA Tesla P100 GPU accelerators. Het toestel heeft ook 28 terabytes aan geheugen, en zou zo de rekenkracht moeten hebben van 20.000 smartphones.

Met die 600 teraflops is de Genius in theorie iets trager dan die andere Vlaamse supercomputer, de BreNIAC, die al langer wordt ingezet voor data-analyse en data mining. Genius is dan weer meer gespecialiseerd in deep learning.