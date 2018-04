KU Leuven (nog steeds) meest innovatieve universiteit van Europa

Ieder jaar rangschikt persagentschap Reuters de Europese universiteiten op basis van hun onderzoeksoutput. Daarbij horen niet alleen artikels in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook patentaanvragen, waarmee een universiteit haar onderzoeksresultaten beschermt en commercialiseert.

"De eerste plaats is een pluim op de hoed van onze vele onderzoekers die oog hebben voor de valorisatie van KU Leuven Research and Development (LRD)", zegt rector Luc Sels. Dat is de dienst voor kennis- en technologietransfer van de Associatie KU Leuven.

Het is nu al het derde jaar op rij dat de KU Leuven op de hoogste trede staat. Vorig jaar bleek bovendien dat de KU Leuven ook hoog scoort in vergelijking met Amerikaanse universiteiten, met een vijfde plaats op de rangschikking van meest innovatieve universiteiten ter wereld.

Wetenschappers van de KU Leuven dienen vaak patenten in, en worden ook vaak geciteerd door andere onderzoekers in de academische wereld en in de industrie, schrijft Reuters. Volgens Sels heeft KU Leuven al heel vroeg de rol van commercialisering van onderzoek ontdekt. "Ons fundamenteel onderzoek kreeg een verlengstuk in applicaties voor gezondheidszorg, farmaceutische wetenschap, ontdekking van geneesmiddelen, nieuwe therapieën, duurzame technologie en hernieuwbare energie. Octrooien en licenties vonden hun weg naar de geneeskunde in UZ Leuven, de farmaceutische industrie en ingenieurswetenschappen."

Terugval van Britse universiteiten

Op de tweede en derde plaats staan opnieuw twee Britse universiteiten: Imperial College London en Cambridge. Over het algemeen gaat het Verenigd Koninkrijk er wel op achteruit in de rangschikking: de 21 Britse universiteiten verliezen samen 35 plaatsen. De 23 Duitse universiteiten in de top-100 winnen dan weer 23 plaatsen samen.

Volgens Reuters is die verschuiving te verklaren doordat politieke onzekerheid een rem zet op innovatie. "De Brexit moet er nog aankomen, maar onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk kunnen al aan het wegtrekken zijn naar onderzoeksintstellingen op het vasteland", schrijft Reuters. Zo stelt een recente Britse studie onder meer dat de Duitse academische wereld de Brexit als een opportuniteit ziet om Britse onderzoekers aan te trekken. Daarnaast heeft de Duitse regering de budgetten voor wetenschappelijk onderzoek opgetrokken.

België meest innovatieve land

Universiteit Gent, vorig jaar nog op de 19e plaats, valt terug naar plaats 33. De VUB staat op plaats 47. Er staan zeven Belgische universiteiten in de top-100. Reuters wijst erop dat dat veel is voor een land met 11 miljoen inwoners. Per capita doet geen enkel ander land het beter.