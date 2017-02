KU Leuven wil buitenlandse diploma's valideren met blockchain

"We zijn er mee bezig om diploma's internationaal te valideren met behulp van blockchain", zegt Annemie Depuydt, directeur ICTS aan de KU Leuven en door Data News verkozen als ICT Woman of the Year. "We zien veel studenten toekomen uit verschillende regio's en dan moet je weten wie je wel of niet kan toelaten."

Blockchain is vooral gekend als het principe achter bitcoin. Maar het opzet is vooral dat het om een overkoepelende database gaat waarbij een individueel deel, in dit geval een diploma, vlot kan worden gecontroleerd op echtheid.

"Er wordt over gepraat binnen universiteiten, ook Harvard en MIT zijn er mee bezig. De technologie is er, maar het obstakel zit vooral in het bij elkaar brengen van een consortium. Een database met diploma's heeft geen nut als enkel de KU Leuven er aan zou meedoen.

Tijdens het event van ADM gingen Annemie Depuydt en Herman De Prins, cio van UCB en door Data News gekozen als CIO of the Year, in gesprek over verschillende onderwerpen. Zo vertelde De Prins dat zijn budget voor ict-projecten vlot boven de honderd miljoen euro per jaar ligt. Maar dat dat niet wil zeggen dat er geen beperkingen gelden.

"Met dat budget leveren we 250 projecten per jaar af, dat is bijna elke dag een implementatie. Je kan wel wat schuiven met je budget, maar die bedragen moet je op voorhand vastzetten," aldus De Prins. Hij nuanceert daarbij wel dat de uitgaven niet opwegen tegen de waarde. "De kostprijs van een project blijft belangrijk. Maar je merkt dat er vanuit het bedrijf vandaag vooral wordt gekeken naar wat een project oplevert."

Specialist vs. generalist

Andere onderwerpen van de ADM-avond, die werd gemodereerd door Data News hoofdredacteur Kristof Van der Stadt, waren onder meer de opkomst van AI en machine learning, de managementstijl en hoe de manier van werken in en met it is veranderd. Ook de rol van de cio kwam aan bod en daarbij viel op dat de twee praatgasten een verschillende visie hadden over hun eigen rol.

Depuydt: "Je moet een generalist zijn. Iemand die de it-organisatie leidt moet houden van datacenters, netwerken, maar ook van applicaties en je moet een netwerk van mensen met specialisaties opbouwen. Je bent als cio geen persoon, maar een team van specialisten."

De Prins ziet die rol iets anders: "Vijf jaar geleden hebben we in ons bedrijf gezegd dat iedereen, mezelf inclusief, een specialist moet zijn. Ik kan niet in een meeting zitten en geen kennis hebben over AI of machine learning op een niveau dat je een discussie kan voeren. Daar tegenover staat dat ik de laatste zeven jaar geen seconde aan SAP heb besteed. Natuurlijk is dat laatste ook belangrijk voor onze werking, maar het is er en het werkt, dus besteden we daar geen extra tijd meer aan."