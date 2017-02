Kwart van alle routers blijkt onveilig

Het Tsjechische beveiligingsbedrijf Avast waarschuwt voor de kwetsbaarheid van routers. Het bedrijf voerde vorige maand 132 miljoen unieke scans uit en kwam tot de conclusie dat 22 procent van de routers kwetsbaar was voor aanvallers. In sommige gevallen zat er een fout in de software, in andere gevallen lag het aan het wachtwoord dat te zwak was of nooit was veranderd.