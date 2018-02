Kwart van Belgische bedrijven doneert computers

Ongeveer 23 procent van de bedrijven schenkt afgedankte computers aan een NGO die de toestellen nadien herverdeelt in België of in ontwikkelingslanden. In ongeveer 14 procent van de gevallen gaan de toestellen terug naar de fabrikant of verkoper.

In zo'n veertig procent van de gevallen gaan de toestellen naar een makelaar. Van dat percentage verkoopt ongeveer 27,5 procent verkoopt de toestellen, de overige 12,5 procent wordt geschonken.

De cijfers zijn afkomstig van Beltug dat zo'n 170 bedrijven bevraagde. De organisatie grijpt de cijfers aan om te wijzen op initiatieven als Close The Gap, dat oude computers inzamelt, opschoont en volledig wist zodat gevoelige bedrijfsdata verdwijnt.

"Uit de resultaten van de enquête blijkt dat nog te weinig Belgische bedrijven hun afgedankte computers doneren. Toch kunnen ze er op die manier voor zorgen dat de digitale kloof met ontwikkelingslanden en de vierde wereld overbrugd kan worden," zegt Olivier Vanden Eynde, oprichter en managing director bij Close the Gap in een verklaring.

Eerder deze week liet ook Umicore weten dat ook de recyclage van smartphones beter kan. Het recyclagebedrijf wijst er op dat veel oude toestellen in de schuif blijven liggen. Slechts twee procent wordt wereldwijd gerecycleerd, in België zou dat 5 procent zijn. Dat terwijl de toestellen goed zijn om bepaalde metalen zoals goud te recupereren.