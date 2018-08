Lancering zonnesonde Parker uitgesteld tot zondag

Het tijdsvenster van 65 minuten waarin de sonde gelanceerd kon worden, opende zaterdag om 03.33 uur (09.33 uur plaatselijke tijd), maar door een technisch probleem om het allerlaatste moment, werd de lancering met 24 uur uitgesteld. Op zaterdag werd de lancering ook al een tijdlang uitgesteld omdat technici een extra controle moesten uitvoeren.

De Parker Solar Probe-missie is de eerste die de zonnecorona zal betreden. De sonde zal in een periode van 7 jaar 24 banen rond de zon afleggen. Verschillende keren zal ze zich op een afstand van minder dan 7 miljoen kilometer van de oppervlakte van de zon bevinden, en daar temperaturen tot 1.127 graden Celsius tegenkomen.

De missie heeft ook een Belgisch kantje. Zo ontwikkelde het ruimtevaartcentrum van de universiteit van Luik één van de vier instrumenten aan boord, de WISPR of Wide-Field Imager For Solar Probe Plus. Het gaat om twee telescopen die opnames maken van de corona en de zonnewind.